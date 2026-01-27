Haberler

Antalya'nın Demre ilçesinde hortumun zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan hortum, seralarda büyük hasara yol açtı. Hasar tespit çalışmaları sürerken, toplamda 100 dönümlük alanda zarar meydana geldiği belirtildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde yaşanan hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı.

İlçede Karabucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle seralar ve içindeki ürünler zarar gördü. Seralarda plastik örtüler yırtıldı, demir aksamlar yerinden çıktı, cam seraların da camları kırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarının başladığı bölge, AA ekibince dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde seraların büyük bölümünün ağır hasar aldığı görüldü.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AA muhabirine, ilçede yaşanan hortumun özellikle tarım alanlarında hasara neden olduğunu söyledi.

Hortumdan seraların ve ürünlerin etkilendiğini ifade eden Bağlı, "Hortum yaklaşık 100 dönümlük bir alanda etkili oldu. Bir sera evinin çatısı çöktü, seralarda zarar oluştu. Herhangi bir yaralanma olayımız yaşanmadı. İlçede hasar tespit çalışmaları başladı." dedi.

