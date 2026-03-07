Gültekin Uysal: "Vatandaş Kendi Alın Terini Bu Ekonomik Belirsizlik ve Beceriksizlik Karşısında Nasıl Yastık Altından Çıkarsın"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Soruyorum, size kim güvensin? Yılların emeğini, cumhuriyetin onca sermayesini satmış sizler doymamış, birilerini doyuramamışken, üstüne bu milletin alın teri ile yapılmış köprü ve otoyolları satmaya yeltenirken vatandaş kendi alın terini bu ekonomik belirsizlik ve beceriksizlik karşısında nasıl yastık altından çıkarsın? Sizi eleştirdi diye iş insanlarına hapis cezası verilen bir ülkeye kim yatırım yapsın" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Uysal, şunları kaydetti:

"İktidar tarafından zaman zaman yatırımcıya 'güven duymaları', hane halkına 'yastık altındaki yatırımlarını değerlendirmeleri', hatta şu an yaşanan ekonomik sorunların (onlar sorun diyor) 'yastık altından çıkarılmayan altınlar olduğu'nu söyleyenler oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz Türkiye'nin en büyük iş insanları kuruluşunun yöneticileri ekonomiyi eleştirdikleri gerekçesiyle hapis cezası alıyorlar. Soruyorum size; size kim güvensin? Yılların emeğini, cumhuriyetin onca sermayesini satmış sizler, doymamış, birilerini doyuramamışken, üstüne bu milletin alın teri ile yapılmış köprü ve otoyolları satmaya yeltenirken vatandaş kendi alın terini bu ekonomik belirsizlik ve beceriksizlik karşısında nasıl yastık altından çıkarsın?"

Sizi eleştirdi diye iş insanlarına hapis cezası verilen bir ülkeye kim yatırım yapsın? Yıllardır daha da zengin ettiğiniz yandaşlar bile malını, mülkünü başka ülkelere kaçırırken, Malta adası gibi Off Shore bölgeler uğrak yeriniz haline gelmişken kim parasını riske atsın? Bölgemizde, İran'da, Suriye'de yaşananların ortaya çıkardığı/çıkaracağı riskleri mevzu bahis edip 'birlik' çağrısı yapanlar, bu yaptıklarıyla milletimizin birliğine en çok zararı verenlerdir"

Kaynak: ANKA