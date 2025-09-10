Haberler

Demirköyspor Kulübü'nün Yeni Başkanı Metin Sami Oldu

Demirköyspor Kulübü Başkanlığı'na, Şevket Sözen'in istifasının ardından altyapı sorumlusu Metin Sami getirildi. Sami, kulübün başarısını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, Demirköy'de marketlerde gıda denetimi yapıldı.

Demirköyspor Kulübü Başkanlığı'na Metin Sami getirildi.

Kulüp Başkanı Şevket Sözen'in görevinden istifa etmesinin ardından kulüp başkanlığına getirilen alt yapı sorumlusu Sami, görevine başladı.

Sami, gazetecilere, Demirköy'de sporseverlere hak ettiği mutluluğu yaşatmak için görev aldıklarını belirtti.

Takımın geçen sezon da başarılı bir dönem geçirdiğini ifade eden Sami, önce dönemde kulüpte yer alan yöneticilere teşekkür etti.

Gıda denetimi yapıldı

Demirköy'de marketlerde gıda denetimi yapıldı.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Ekipler, soğuk zincir ürünlerinin saklama ve satış koşullarını inceledi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
