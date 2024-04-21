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Demirköy'de Yöresel Ürün Satış Dükkanları Açıldı

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Trakya Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Demirköy Belediyesi ile Demirköy Üretici Kadın Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Üretimin Yeni Merkezi Demirköy' isimli proje ile üretim tesisi ve satış dükkanlarının açılışı yapıldı. İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, kadın üreticileri her alanda desteklediklerini belirtti.

Demirköy'de yöresel ürün satış dükkanları açıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Demirköy Belediyesi ile Demirköy Üretici Kadın Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen "Üretimin Yeni Merkezi Demirköy" isimli proje ile üretim tesisi ve satış dükkanlarının açılışı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, törende yaptığı konuşmada, kadın üreticileri her alanda desteklediklerini söyledi.

Proje ile kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlayacaklarını ifade eden Bayram, bölgede yetiştirilen yöresel ürünlerin açılan dükkanlarda satışa sunulacağını kaydetti.

Demirköy Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Dilber Doğan da üretim tesisi ve satış dükkanlarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Demirköy Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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