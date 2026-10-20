Demirköy'de tarım personeli uydu destekli beyan doğrulama için arazi kontrolü yapıyor

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Demirköy ilçesinde "Uydu Destekli Parsel Bazlı Beyan Doğrulama" uygulaması kapsamında arazi kontrol çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli sahada denetim ve incelemelerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, üreticilerin beyanlarının doğruluğu uydu verileri ve saha kontrolleriyle inceleniyor.

Kaynak: AA