Manisa'da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sundu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, baharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve pembe çiçeklerin yaylalardaki sarı çiçeklerle buluşarak oluşturduğu renk cümbüşü dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan, kiraz, ceviz ve hünnap üretiminde söz sahibi olan Demirci, badem üretimiyle de adından söz ettiriyor. İlçe genelinde etkili olan bahar yağmurlarının ardından uyanan doğa, görsel şölen oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalarda, badem ağaçlarının çiçekleri ile yerdeki sarı çiçeklerin uyumu göz kamaştırdı. Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların ilgisini çeken bu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

YILLIK 400 TON BADEM ÜRETİMİ YAPILIYOR

Tarımsal çeşitliliğiyle bölge ekonomisinin lokomotifi olan Demirci'de, badem üretimi her geçen yıl stratejik önemini artırıyor. İlçede toplam 3 bin 500 dekar arazide gerçekleştirilen profesyonel badem yetiştiriciliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Modern tarım tekniklerinin uygulandığı bu geniş arazilerden, iklim koşullarına bağlı olarak yılda yaklaşık 400 ton badem üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisin katkı sağlanıyor.

Doğanın canlanmasıyla birlikte oluşan bu renk cümbüşü, üreticiler için de bereketli bir sezonun habercisi olarak nitelendiriliyor.

Haber - Kamera: İpek KALAY / MANİSA -

