Demirci'de badem ağaçları çiçek açtı
Manisa'nın Demirci ilçesinde badem ağaçları ilkbaharla birlikte çiçek açtı. Dronla görüntülenen bölge, renkli manzaralar sunuyor. İlçede 3 bin 500 dekar alanda badem yetiştiriciliği yapılarak yılda yaklaşık 400 ton badem üretimi gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay