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Demirci Belediyesi'nden Okullara Spor Malzeme Desteği

Demirci Belediyesi'nden Okullara Spor Malzeme Desteği
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Demirci Belediyesi, okullara 565 eşofman takımı, 300 okul çantası ve 70 spor topu dağıtarak öğrencilere destek sağladı. Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, bakım onarım çalışmalarına devam ederken, okullardan gelen taleplere de yanıt vermeye çalıştıklarını açıkladı.

Demirci Belediyesi tarafından ilçedeki okullara spor kıyafeti, çanta ve malzeme desteğinde bulunuldu.

Belediye tarafından okullar için temin edilen 565 eşofman takımı, 300 okul çantası ve 70 adet futbol, basketbol ve voleybol topu okul ve öğrencilere dağıtıldı.

Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül yaptığı açıklamada, okullarda bakım onarım çalışmalarına devam ederken imkanlar ölçüsünde öğrencilere destek olmaya da çalıştıklarını belirterek okullardan gelen taleplere de yanıt verme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

İsmail Hakkı Gül Belediye Demirci Eğitim Güncel Spor

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