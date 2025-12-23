Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... Dem Parti: Belirlenen Bu Miktarla Milyonlarca Emekçi Bir Kez Daha Açlığa ve Yoksulluğa Mahkum Edildi

Dem Parti sosyal medya hesabından, yeni asgari ücrete ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İktidar ve sermayedarlar ortaklaşarak kendi ayrıcalıklı düzenleri için asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak açıkladı. 2025 yılı resmi enflasyonu yüzde 31 civarında beklenirken, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. İnsanca yaşanabilecek seviyede olmayan bu rakamla emekçiler, işçiler nasıl geçinecek diye soruyoruz? Hükümet asgari ücreti belirlerken çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler olduğu gerçeğini yine görmezden geldi. Belirlenen bu miktarla milyonlarca emekçi bir kez daha açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. DEM Parti olarak altını bir kez daha çiziyoruz: Asgari ücret en az 46 bin TL olmalıdır. Yapılan zam, milyonlarca işçiyi sefalet koşulları altında yaşamaya zorlamak demektir. Kabul etmiyoruz! Emeğin değersizleştirilmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."