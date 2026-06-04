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"Süresiz Nafaka" Düzenlemesinin İptali... Dem Partili Koçyiğit: Kadın Yoksulluğunu Derinleştirecek Hiçbir Düzenlemeyi Kabul Etmeyeceğiz

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AYM'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptali kararına ilişkin, nafakanın bir hak olduğunu belirterek kadın yoksulluğunu derinleştirecek düzenlemelere karşı çıkacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AYM'nin "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptali kararına ilişkin, "Nafaka bir lütuf değil, boşanma sonrasında yoksulluğa sürüklenmeyi engelleyen temel bir haktır. Kadın yoksulluğunu derinleştirecek, kadınları şiddet ve bağımlılık ilişkilerine mahkum edecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptali kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AYM'nin kararının, Türkiye'de kadınların içinde bulunduğu "eşitsiz toplumsal koşullardan" bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydeden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Kadınların istihdama erişiminin sınırlı olduğu, ücretsiz bakım emeğinin kadınların omuzlarına yüklendiği, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir ülkede nafakayı hedef alan her düzenleme kadınların yaşam güvencesini zayıflatma riski taşımaktadır. Nafaka bir lütuf değil, boşanma sonrasında yoksulluğa sürüklenmeyi engelleyen temel bir haktır."

Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyen, eşitsizlikleri ortadan kaldırmayan hiçbir yaklaşım adalet üretmez. Gerekçeli kararı ve sonrasında yapılacak yasal düzenlemeleri kadınların kazanılmış hakları açısından dikkatle takip edeceğiz. Kadın yoksulluğunu derinleştirecek, kadınları şiddet ve bağımlılık ilişkilerine mahkum edecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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