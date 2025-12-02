Haberler

Delice Doğal Kaynak Tuzu AB Tescil Başvurusunu Geçti

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üretilen doğal kaynak tuzu, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak tescil sürecine girdi. 29 Mart 2024'te başlayan ilan süreci, tuzun uluslararası pazarda tanınırlığını artıracak ve ihracat potansiyeline katkı yapacak.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde doğal kaynak suyundan elde edilen ve geçen yıl Avrupa Birliği (AB) tescili için başvuruda bulunulan 'Delice doğal kaynak tuzu', AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'de 100 yılı aşkın süredir üretilen değerli Delice doğal kaynak tuzunun, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2018'de tescillendiği hatırlatıldı. Açıklamada, ürünün AB coğrafi işaret tescil sürecine ilişkin bilgi verilerek, "29 Mart 2024'te Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) adına başlatılmış başvurumuz, AB Komisyonu tarafından uygun bulunarak AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bu yayınla zorunlu olan 3 aylık itiraz/ilan süreci başlamıştır. Ancak yeni AB yönetmeliği gereğince coğrafi işaret tescil başvurularının kurumlar yerine ilgili üretici grupları veya firmalar üzerinden yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle sürecin takibi ve başvuru yetkisi, üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yapan firma tarafından yürütülmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, il müdürlüğünün bu uluslararası tescil sürecinde üretici firmayla yakın iş birliği ve koordinasyon halinde destekleyici rolünü sürdürdüğü belirtildi.

'İHRACAT POTANSİYELİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK'

Ürünün tescil şartlarına uygunluğunun Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Delice Kaymakamlığı, Delice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uzmanların yer aldığı denetim merci tarafından düzenli olarak kontrollerinin yapıldığı ifade edilerek, AB tescilinin başarıyla tamamlanmasının, tuzun uluslararası koruma, küresel tanınırlık ve marka prestiji kazanmasını sağlayacağı, Kırıkkale'nin ve ülkenin ihracat potansiyeline önemli katkılar sunacağı kaydedildi.

'ÜÇ AYLIK İLAN SÜRECİNİN ARDINDAN TESCİL EDİLECEK'

TÜRKPATENT de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan 'Delice doğal kaynak tuzu', AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Üç aylık ilan sürecinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'nde tescil edilecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
