Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Güncelleme:
Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun sis, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda 118 uçuşun iptal edilmesine ve 200'den fazla uçuşun gecikmesine neden oldu. Ayrıca demir yolu seferlerinde de aksaklıklar yaşanıyor.

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda uçuş iptalleri ve gecikmelerin sürdüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin en işlek havalimanlarından biri olan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksaklıklar sürüyor.

Yetkililer, toplamda 118 uçuşun iptal edilmesinin yanı sıra 200'den fazla uçuşun ertelendiğini ve 18 uçuşun da başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda dün görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle en az 128 uçuş iptal edilmiş, 8 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirilmişti.

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

