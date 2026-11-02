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Delhaize mağazalarında soğutucu sıcaklığı 15 dereceye çıkınca ürünler bozuldu

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Belçika'da Delhaize mağazalarının soğutucu ve dondurucularında sıcaklık yaklaşık 15 dereceye çıktı; ürünler bozuldu, olayın olası siber saldırıyla bağlantılı olabileceği bildirildi. Bazıları soğutuculu kamyon getirirken, soğuk zinciri koruyamayanlar ürünlerin tamamını attı.

Belçika'da bir süpermarket zincirine ait çok sayıda mağazanın soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükselmesi nedeniyle ürünlerin bozulduğu, olayın olası bir siber saldırıyla bağlantılı olabileceği bildirildi.

Belçika'nın RTL televizyonunun haberinde, Delhaize yönetiminin bu sabah saat 04.00 civarında mağaza müdürlerine gönderdiği kısa mesajla bazı mağazaların soğutma sistemlerinde ani sıcaklık artışı yaşandığı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Zincire bağlı çeşitli mağazalarda buzdolabı ve özellikle dondurucuların sıcaklığının aniden yaklaşık 15 dereceye kadar yükseldiği belirtildi.

Sıcaklık artışının ardından mağaza yöneticileri ve çalışanların zararı en aza indirmek için acil önlemler aldığı, bazı işletmelerin ürünlerini korumak amacıyla soğutuculu kamyonlar getirdiği bildirildi.

Olayın ekonomik sonuçlarının şimdiden hissedilmeye başlandığı, etkilenen mağazalardan bazılarının soğuk zincirin korunamaması nedeniyle buzdolabı ve donduruculardaki ürünlerin tamamını atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Özellikle taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinde ciddi kayıplar yaşanabileceği belirtilirken, Delhaize grubunun soğutma sistemlerinden sorumlu biriminin soruna müdahale etmek üzere harekete geçtiği kaydedildi.

Olayın nedeni henüz doğrulanmazken, siber saldırı ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

12 Ekim'de Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin buzdolaplarındaki ürünler, soğuk zincir bozulduğu için imha edilmişti.

Kaynak: AA
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