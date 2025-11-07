Haberler

Davutoğlu ve Begaj'dan Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Üzerine Görüşme

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Havalimanı'nda Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin tarihi ve Balkanlar'ın sosyo-ekonomik dinamikleri ele alındı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü. Görüşmede Türkiye Arnavutluk ilişkilerinin yanı sıra Balkanlar'ın sosyo-ekonomik dinamikleri ele alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldiğini açıkladı.

Davutoğlu paylaşımında, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda Arnavutluk Cumhurbaşkanı, değerli dostum Bajram Begaj ile sohbet etme imkanı bulduk." ifadelerine yer verdi.

Görüşmede Türkiye–Arnavutluk ilişkilerinin derin tarihi bağlarının yanı sıra Balkanlar'ın sosyo-ekonomik dinamiklerinin de ele alındığını belirten Davutoğlu, "Bu vesileyle, Türkiye–Arnavutluk ilişkilerinin derin tarihi bağlarını ve gönül coğrafyamız Balkanlar'ın sosyo-ekonomik dinamiklerini ele alarak, geçmişin dostluk mirası üzerinden geleceğe dair samimi ve verimli bir muhabbet gerçekleştirdik." sözleriyle görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
