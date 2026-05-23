Muğla'da Restoran Yangını: 2 İş Yeri Zarar Gördü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın, bitişikteki restorana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 iş yeri zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Datça ilçesi İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde çıktı. Yangın, kısa sürede bacayı ortak kullanılmasından dolayı bitişikteki diğer restorana da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, her iki restoranda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı