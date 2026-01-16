Haberler

Muğla'da hafif ticari araç eczaneye girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, park etmeye çalışan sürücünün yanlışlıkla gaza basması sonucu hafif ticari araç bir eczanenin vitrinine çarptı. Olayda eczanenin camları kırıldı ve içeride bulunan çalışanlar panik yaşadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, eczaneye girdi.

İskele Mahallesi'nde B.K'nin park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı 48 R 6233 plakalı hafif ticari araç, bir eczanenin vitrinine çarptı.

Eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan çalışanlar kısa süreli panik yaşadı.

Kazada, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor