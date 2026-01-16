Muğla'da hafif ticari araç eczaneye girdi
Muğla'nın Datça ilçesinde, park etmeye çalışan sürücünün yanlışlıkla gaza basması sonucu hafif ticari araç bir eczanenin vitrinine çarptı. Olayda eczanenin camları kırıldı ve içeride bulunan çalışanlar panik yaşadı.
Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, eczaneye girdi.
İskele Mahallesi'nde B.K'nin park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı 48 R 6233 plakalı hafif ticari araç, bir eczanenin vitrinine çarptı.
Eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan çalışanlar kısa süreli panik yaşadı.
Kazada, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel