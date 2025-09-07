Haberler

Darıca'da Amatör Futbol Turnuvası Düzenlendi

Darıca'da Amatör Futbol Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Temmuz ayında vefat eden amatör futbolcu Yusuf Mahir Bulut anısına düzenlenen futbol turnuvasında Fenerbahçe birinci oldu. Turnuvaya 12 yaş altı takımlar katıldı ve dostluk mesajları verildi.

Darıca'da amatör futbol turnuvası düzenlendi.

Temmuz ayında hayatını kaybeden amatör futbolcu Yusuf Mahir Bulut anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Nenehatun Mahallesi'ndeki Nenehatun Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvayı Deniz Ateş Bitnel yönetti.

Turnuvaya Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin 12 yaş altı takımları katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunu belirtti.

Birinciliği Fenerbahçe elde ederken, ikinciliği Galatasaray üçüncülüğü ise Beşiktaş aldı.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
