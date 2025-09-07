Darıca'da amatör futbol turnuvası düzenlendi.

Temmuz ayında hayatını kaybeden amatör futbolcu Yusuf Mahir Bulut anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Nenehatun Mahallesi'ndeki Nenehatun Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvayı Deniz Ateş Bitnel yönetti.

Turnuvaya Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin 12 yaş altı takımları katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunu belirtti.

Birinciliği Fenerbahçe elde ederken, ikinciliği Galatasaray üçüncülüğü ise Beşiktaş aldı.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Toplu taşımada kış tarifesi başlıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül'den itibaren otobüs ve tramvaylarda kış sefer saatleri uygulamasına geçilecek.

Yeni eğitim-öğretim yılına girilmesiyle hem öğrencilerin hem de vatandaşların konforlu ve güvenli hizmet alması hedefleniyor.

Vatandaşlar, yapılan saat düzenlemelerine "www.kocaeli.bel.tr/hatlar/" adresinden ve "e-Kocaeli mobil" uygulamasından ulaşabilecek. ???????