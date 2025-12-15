Kocaeli'de 810 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 810 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Darıca'da bir iş yerinde yapılan aramada, 277 bin 600'ü dolu olmak üzere toplam 337 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 810 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.