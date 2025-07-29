Damal'da Halk Ekmek Fırını Açıldı

Damal'da Halk Ekmek Fırını Açıldı
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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan halk ekmek fırını açıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda birliktelik ve millete hizmet vurgusu yapıldı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan halk ekmek fırınının açılışı yapıldı.

Atatürk Caddesi Otogar mevkisindeki fırının açılışı, halk oyunları ekibinin gösterisiyle gerçekleşti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, bir hizmet açılışı için Ardahan'da olduklarını söyledi.

Ardahan'da bu birlikteliğin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Sekmen, "Biz bu toprakları sadece coğrafi sınırlar olarak değil, kardeşlik coğrafyası, gönül yurdu ve millete hizmetin kutsal bir mekanı olarak görüyoruz." dedi.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt da yapılan hizmetten dolayı Sekmen ve ekibine teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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