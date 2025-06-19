Dalyan Kanalı'nda Elektrikli Tekne Dönüşümü Hedefleniyor

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Muğla'nın Dalyan Kanalı'nda faaliyet gösteren 500 tur teknesinin yarısının elektrikliye dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Projenin 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ortaca ile Köyceğiz ilçelerinin arasından geçen labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekneye geçilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgede hizmet veren piyade tipi motorlu yaklaşık 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi planlanıyor.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine, elektrikli tekneye geçmek için yıllardır uğraştıklarını söyledi.

Projeyle ilgili son toplantının Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapıldığını anlatan Yalılı, ilgili makamların üzerlerine düşeni yapacağını ve yönetmelik değişikliği olacağını dile getirdi.

Yalılı, projenin hayata geçmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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