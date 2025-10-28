Haberler

Dalgıçlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılını Su Altında Bayrak Açarak Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı su altında açtıkları Türk bayrağı ile kutladı. Etkinlik, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Hakan Güney öncülüğünde gerçekleştirildi.

ORDU'da dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir su altı spor kulübünün üyesi dalgıçlar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve Su Altı Fotoğrafçısı Hakan Güney öncülüğünde Perşembe ilçesinde denize dalarak, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Cumhuriyet'in 102'inci yılını kutladı.

Su altında Türk bayrağının açılma anını, su altı kamerasıyla kaydeden Güney, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutlamak için böyle bir aktivite düzenlediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 102'inci yıl dönümünde, Ordulu dalgıçlar olarak Perşembe ilçemizde 4 metrelik Türk bayrağımızı su altında, Karadeniz'de dalgalandırarak bir etkinlik yaptık. Bu vesileyle herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.