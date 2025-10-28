Dalgıçlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılını Su Altında Bayrak Açarak Kutladı

ORDU'da dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir su altı spor kulübünün üyesi dalgıçlar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve Su Altı Fotoğrafçısı Hakan Güney öncülüğünde Perşembe ilçesinde denize dalarak, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Cumhuriyet'in 102'inci yılını kutladı.

Su altında Türk bayrağının açılma anını, su altı kamerasıyla kaydeden Güney, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutlamak için böyle bir aktivite düzenlediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 102'inci yıl dönümünde, Ordulu dalgıçlar olarak Perşembe ilçemizde 4 metrelik Türk bayrağımızı su altında, Karadeniz'de dalgalandırarak bir etkinlik yaptık. Bu vesileyle herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,