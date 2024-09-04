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Dalgıçlar, İbrice Limanı açıklarındaki batık gemiyi görüntüledi

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Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde dalgıçlar, İbrice Limanı açıklarındaki batık gemiyi görüntüledi. Ayrıca, İbrice Limanı'na batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı da dalgıçlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Dalgıçlar, İbrice Limanı açıklarındaki batık gemiyi görüntüledi

EDİRNE - Edirne sınırlarında yer alan, doğası, kendi kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de adından söz ettiriyor. Sık sık bölgeye gelen dalgıçlar, İbrice Limanı açıklarındaki batık gemiyi görüntülüyorlar.

Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde yıllar önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları çerçevesinde oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

Saros Körfezi'nin dalış merkezi İbrice Limanı açıklarında Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dalgıç arkadaşlarıyla birlikte batık gemiyi görüntüledi.

Batık geminin yanı sıra İbrice Limanı'nın 1 mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı da dalgıçlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İlk seferini 1995'te yapan ve 2018 yılında emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Edirne'nin İbrice Limanı'na getirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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