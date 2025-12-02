Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nden Ekonomi ve Siyasi Eleştiriler

(ANKARA) - Cumhuriyetçi Milletin Partisi (CMP) Genel Başkanı Reşat Şahin Öztürk, "Kaymak tabakanın elinden kaymağı alıp milletin ekmeğine sürmek için kurulduk. Bizim tek liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

CMP lideri Öztürk, partisinin vizyonunu ve hedeflerini düzenlediği basın toplantısında anlattı. İktidarı ve ekonomi politikalarını eleştiren Öztürk, "Kaymak tabakanın elinden kaymağı alıp milletin ekmeğine sürmek için kurulduk. Namussuzların karşısında dimdik ayakta duracak bu partiyi inşa ettik. Garibanın, emeklinin, işçinin hakkını hırsızlara yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Daha önce askerlerimiz güvenlik zafiyetiyle öldürüldü. Hesap verildi mi? Verilmedi. Hesap veren bir devlet yok. Rüşvet iddiaları ortalıkta gezindi. Ankara ayrı, İstanbul ayrı bir eyalet gibi kararlar verdi. Bizim tek milletimiz, tek bayrağımız, tek devletimiz var. Kardeşlik bağıyla birbirine bağlı olan kültürün adı Türk milletidir. Devletin siyasal yapısı yoktur, devletin etnik yapısı yoktur. Atatürk ne demiştir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli ortak yaşam kültürüdür.

"CMP'nin tek lideri Atatürk'tür"

Diyarbakır'ın da Yozgat'ın da bir kültürü vardır. Hepimizin çektiği çile aynı. Kürt meselesi var diyorlar. O halde Arnavut meselesi de var. Yani bir insanlık meselesi var ortada. Bunu etnik kökene dayandırarak çözmeye kalkarsanız olmaz. İşte Cumhuriyetçi Milletin Partisi bu yüzden kuruldu. Bizim tek bir liderimiz var. Partimizin kuruluşunun 1. maddesinde, Cumhuriyetçi Milliyetçi Partisinin Genel Başkanı lider değildir. Ben bir lider değilim. Çünkü bizim tek liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür.

"Rusya'yla savaş içerisinde olan Ukrayna'dan ithalat yapıyoruz"

Sefalet sırasında 155-156 ülke arasında 15. sıradayız. Avrupa, yani daha düne kadar demokrasisi olmayan Romanya'ya Bulgaristan'ın gerisindeyiz. Oysa izim Doğu Anadolu'dan Edirne'ye kadar meralarımız, tarlalarımız dünyayı doyurmaya yeter. Ama maalesef biz Rusya'yla savaş içerisinde olan Ukrayna'dan ithalat yapıyoruz. Tarımsal sulamaya zam yapılıyor, gübreye zam yapılıyor, tarımsal elektrik kullanımına zam yapılıyor, tohuma zam yapılıyor. Hepsine zam yapılıyor.

Artık akıl hastanesine mi gideriz bilmiyorum ama enflasyonun sebebi sensin Sayın Cumhurbaşkanım. Bizi soymanıza göz yumduk. Çalınanın yerine koyarız, aslan gibiyiz. Üretiriz, gençlerimiz pırıl pırıl. Çalınanı telafi ederiz de, vatan elden giderse bunu telafi edemeyiz. Çaldıklarımızı alın, gidin. Vatanımızı bize bırakın. Biz onu yeniden inşa ederiz."