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Cumhuriyet Koşusu Gölbaşı'nda Coşkuyla Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Koşusu Gölbaşı'nda Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu'nda katılımcılar birinci olmak için mücadele etti. Kaymakam Seyhan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve ödüllerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verileceğini duyurdu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından organize edilen koşu, kapsamında katılımcılar birinci olmak için mücadele etti.

Yarışın startını vererek tüm katılımcılara başarılar dileyen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, yarışmada derece elde öğrencileri tebrik etti ve ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel

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