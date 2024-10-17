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Cumhuriyet Koşusu Erdek'te Coşkuyla Gerçekleşti

Cumhuriyet Koşusu Erdek'te Coşkuyla Gerçekleşti
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Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde Erdek'te düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, öğrencilerin ve halkın yoğun katılımıyla kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılar, Çuğra Mevki'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına doğru koştu.

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Erdek'te Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğrencilerin ve halkın katılımıyla Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Etkinlikte sporcular Çuğra Mevki'nden start alarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına gelmek için kıyasıya yarıştı.

Minik kızlar ve minik erkekler, küçük kızlar ve küçük erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler A grubu, genç kızlar ve genç erkekler B grubu, kadınlar ve erkekler halk koşusu olarak kategorilere ayrılan yarışmanın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Yerel Haberler Etkinlikler Kültür Güncel Erdek Yaşam Spor

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