Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 19 Mayıs İçin Konser Verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 19 Mayıs İçin Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da müzikseverlerle buluştu. DenizBank'ın desteklediği konserde, genç yetenekler sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da müzikseverlerle buluştu.

DenizBank'ın desteklediği konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirildi.

Şef Orhun Orhan yönetiminde gerçekleşen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Genç Yetenekler Özel Konseri"nde orkestraya, kemanda Deniz Yakın, kornoda Roni Doğan eşlik etti.

Şef Çiğdem Aytepe yönetimindeki TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu ile şef Canan Temel yönetimindeki Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da etkinlikte sahne aldı.???????

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.