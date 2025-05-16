Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 19 Mayıs İçin Konser Verdi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da müzikseverlerle buluştu. DenizBank'ın desteklediği konserde, genç yetenekler sahne aldı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da müzikseverlerle buluştu.
DenizBank'ın desteklediği konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirildi.
Şef Orhun Orhan yönetiminde gerçekleşen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Genç Yetenekler Özel Konseri"nde orkestraya, kemanda Deniz Yakın, kornoda Roni Doğan eşlik etti.
Şef Çiğdem Aytepe yönetimindeki TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu ile şef Canan Temel yönetimindeki Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da etkinlikte sahne aldı.???????
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel