Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.10'da başladı. Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze barış planının ele alınacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca 'terörsüz Türkiye' hedefi ve ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
