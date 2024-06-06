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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) davetlisi olarak, Amsterdam'da gerçekleştirilen ve fintek alanında dünyanın en büyük fuarı olan Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı. Aşan ve beraberindeki heyet, Türkiye fintek sektörünün uluslararasılaştırma hedefi doğrultusunda, yeni işbirliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek üzere temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) davetlisi olarak, Amsterdam'da gerçekleştirilen ve fintek alanında dünyanın en büyük fuarı olan "Money 20/20 Europe" etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, fintek alanındaki en son eğilimleri ve gelecekteki gelişmeleri tartışmak için küresel liderleri ve sektör aktörlerini bir araya getiren "Money 20/20 Europe" kapsamında Prof. Dr. Aşan ve beraberindeki heyet, Türkiye fintek sektörünün "uluslararasılaştırma" hedefi doğrultusunda, yeni işbirliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek üzere temaslarda bulundu.

Görüşmelerde bankacılık, ödemeler, fintek girişimleri ve elektronik para sektörleri gibi konular da ele alındı.

Aşan, "Money 20/20 Europe"da Türkiye'yi temsil eden TÖDEB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) stantlarını ziyaret ederek, Türk fintek ekosisteminin uluslararası piyasalardaki yükselişi, teknoloji ihracatının artırılması hedefleri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca, "Money 20/20 Europe" dolayısıyla Amsterdam'a gelen banka, ödeme sistemleri, elektronik para kuruluşları, fintek firmalarının üst yöneticileri ve Hollanda'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının katılımıyla "Hollanda Türk İş Dünyası ve Finans Sektörü Buluşması" düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Finans Ofisi Başkanı Aşan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik faaliyetleri desteklemek, finansal ihtiyaçlar için çözüm önerilerini paylaşmak ve Türk iş dünyasının Avrupa'daki konumunu geliştirmek amacıyla TÖDEB ve DEİK işbirliği ve Bank Pozitif'in katkılarıyla düzenlenen toplantıya, Hollanda ve Türkiye'den iş ve finans dünyasını temsilen 100'ü aşkın iş insanı katıldı.

Aşan, temasları kapsamında MÜSİAD Hollanda Şubesi üyeleri ile de bir araya geldi. Şube Başkanı Ali Köklü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Hollanda'da ticari faaliyetlerini yürüten iş insanlarının sorunları kapsamlı şekilde ele alınarak, güncel ekonomik gelişmeler ve MÜSİAD faaliyetleri değerlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göksel Aşan Amsterdam Türkiye Uluslararası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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