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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi"

Kaynak: AA
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