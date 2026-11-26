Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında nihai tasfiyeyi işaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında bundan sonraki sürecin bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik olacağını söyledi. Yılmaz, bu dönemde istisnai haller haricinde olağan tasfiye kurallarının uygulanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır"
Kaynak: AA