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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır"

Kaynak: AA