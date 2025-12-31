Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyonda Ocak İtibarıyla 20'li Rakamlar Bekliyoruz"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılının Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yoğun çalışmalarla geçtiğini belirterek, enflasyonda başlayan düşüş eğiliminin ocak ayı itibarıyla 20'li rakamlara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılında ekonomiden sosyal politikalara, diplomasiden şehirleşmeye kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan programla istikrarı güçlendiren ve kapsayıcı refahı önceleyen politikaların hayata geçirildiğini vurgulayan Yılmaz, olumsuz dış koşullara rağmen büyüme, ihracat ve turizm alanlarında kazanımların ileriye taşındığını kaydetti.

Enflasyonda düşüş sürecinin başladığını belirten Yılmaz, "Ocak ayı itibarıyla 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz. 2026 yılı boyunca da programımızı kararlılıkla uygulayarak vatandaşlarımızın satın alma gücünün yükseldiği, kalıcı refahın güçlendiği bir zemini inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, gıda, enerji, lojistik ve konutun öncelikli alanlar olmaya devam edeceğini, eğitim, sağlık, adalet ve emniyetin ise vazgeçilmez başlıklar arasında yer aldığını bildirdi.

Deprem bölgesinin yeniden ihyasında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını aktaran Yılmaz, 455 bininci konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. 2026 yılında ise 500 bin sosyal konut hamlesiyle hem vatandaşların konut ihtiyacının karşılanacağını hem de dirençli şehirler politikasının yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Güvenlik alanında "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli mesafe alındığını belirten Yılmaz, bu sürecin iç cepheyi güçlendireceğini ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracağını kaydetti.

Dış politikaya da değinen Yılmaz, Türkiye'nin barış ve istikrara katkı sunan etkin diplomasi anlayışını sürdürdüğünü belirterek, Suriye'de kalıcı barış ve yeniden yapılanma, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki süreçlerde aktif rol üstlenildiğini vurguladı.

Yılmaz, 2026 yılının NATO Zirvesi, BM Taraflar Konferansı COP31, Türk Devletleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu gibi uluslararası toplantılara ev sahipliği yapılacak bir "Zirveler Yılı" olacağını belirtti.

Paylaşımında 2026 yılına ilişkin temennilerini de dile getiren Yılmaz, yeni yılın Türkiye, millet ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.