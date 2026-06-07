Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Koç Holding kurumlarına yönelik saldırılara tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yönelik saldırılara ilişkin, "Şiddete yönelenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez. Şiddete yönelenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.