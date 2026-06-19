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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Birlikte Güçlüyüz" paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, milletin farklılıklarını zenginlik olarak gördüğünü ve ortak hedefler etrafında kenetlenerek güçlü bir gelecek için birlikte yürüdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ortak hedefler ve güçlü bir gelecek için aynı ideal etrafında kenetleniyor, yarınlara hep birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Farklılıklarını zenginlik bilen, gücünü birliğinden alan büyük bir milletiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de ortak hedefler ve güçlü bir gelecek için aynı ideal etrafında kenetleniyor, yarınlara hep birlikte yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlik varsa güç, dayanışma varsa başarı vardır. Birlikte güçlüyüz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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