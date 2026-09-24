Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ele aldım, kendisinden aldığım cevap olumlu"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+629 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ele aldım, kendisinden aldığım cevap olumlu"
Kaynak: AA