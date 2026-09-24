Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ele aldım, kendisinden aldığım cevap olumlu"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+629 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ele aldım, kendisinden aldığım cevap olumlu"

Kaynak: AA
Türk mafyayı yemek yerken vurdular

Türk mafyayı yemek yerken vurdular
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Meşhur yaylada yeni gelişme! İlgi giderek artıyor
Araç satanlara 'noter' tuzağı! 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

Aracını satana 'noter' oyunu! 55 ilde aynı yöntemle kandırdılar
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler

Fransa maçı öncesi korktuğu başına geldi

MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık