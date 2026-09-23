Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir"

Kaynak: AA
Başkan ortada yok: Çiğli’de 'AK Parti’ye geçiş' iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı

İddialar havada uçuşuyor, başkan ortada yok! Cevap başkalarından geldi
Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz

Pezeşkiyan'dan BM kürsüsünde nükleer resti: İzin vermeyeceğiz
İsveçli oyun şirketi Paradox'tan skandal Atatürk kararı: Discord'da profil fotoğrafını yasakladılar

İsveçli oyun şirketinden skandal Atatürk kararı: Profili yasakladılar
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti

BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti