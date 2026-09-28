Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur"

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Görüntü Türkiye'den! Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler

Görüntü Türkiye'den! Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler
Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç

İnsanlarla dolu iş merkezini küle çevirdiler
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar

A Milli Takım'da 7 isim kadro dışı kaldı
Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı

Uçakta büyük panik: Havada fark edildi, rota bir anda değişti
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın favori ismi için harekete geçildi

Öve öve bitiremediği isim için harekete geçti!
Saros'ta ağları toplayan balıkçılar orkinos sandı! Tekneden 65 kiloluk köpek balığı çıktı

Ağır gelince orkinos sandılar! Tekneye alınca şoke oldular