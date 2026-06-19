Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Singapur Başbakanı Wong, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı" denildi.

Kaynak: ANKA