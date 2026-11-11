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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sıfır Atık) Hareketin başladığı 2017'de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştı"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sıfır Atık) Hareketin başladığı 2017'de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sıfır Atık) Hareketin başladığı 2017'de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştı"

Kaynak: AA
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