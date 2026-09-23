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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz"

Kaynak: AA
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