Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Heyeti'ni kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Yardımlaşma Kurumu ( Oyak ) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.