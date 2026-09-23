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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, ticaret hacminin artırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, ticaret hacminin artırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, ticaret hacminin artırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti

Kaynak: AA
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