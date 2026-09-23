Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, ticaret hacminin artırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, ticaret hacminin artırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, ticaret hacminin artırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti
Kaynak: AA