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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, inşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz"

Kaynak: AA