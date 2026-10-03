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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, inşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, inşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, inşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz"

Kaynak: AA
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