Haberler

İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince faaliyet izni kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü