İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
(ANKARA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince faaliyet izni kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.