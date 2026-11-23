Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz"
Kaynak: AA