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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon Koordinasyon Kurulu) Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon Koordinasyon Kurulu) Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon Koordinasyon Kurulu) Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir"

Kaynak: AA
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