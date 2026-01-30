Haberler

Türkiye'nin 30 Bin Kilometer Bölünmüş Yolu Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresinin hizmete alınması dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresinin hizmete alınması dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresini hizmete aldık, eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşadık. Bu yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçi kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum."

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" ve "Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımız 77" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu