Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Dernek temsilcileriyle yapılan bu görüşme, iş dünyasıyla olan ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

