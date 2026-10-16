Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesinin ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesinin ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesinin ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA
Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!

Ünlü sunucudan mesaj çıkışı: Ne zavallısın sen!
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu!
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Mezarı açtılar, gözlerine inanamadılar!
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı

İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü