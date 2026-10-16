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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesinin ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA