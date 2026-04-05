Ağır kış şartlarına karşın Çukurova'da sert çekirdekli meyveler olgunlaştı

ÇUKUROVA'da kayısı, şeftali, nektarin, erik ve kiraz gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarının çiçek açıp, meyve oluşum sürecine girmesi üreticiyi sevindirdi. Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Soğuk hava, yağışlar ve küresel ısınmanın getirdiği zorluklara rağmen üreticiler çalışmayı sürdürüyor. Dünya genelinde yaşanan savaşlar ihracatımızı etkileyebilir ancak rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından olan Çukurova'da kayısı, şeftali, nektarin, erik ve kiraz gibi sert çekirdekli meyve ağaçları çiçek açarak meyve oluşumuna başladı. Yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar ve zaman zaman yaşanan don olaylarına rağmen ağaçların çiçeklenmesi, üreticileri umutlandırdı. Bölgede özellikle erkenci çeşitlerde çiçeklenmenin yoğun olduğu gözlenirken, üreticiler meyve tutumunun artmasıyla birlikte ilerleyen dönemde seyreltme çalışmalarına başlayacak. Uzmanlar, mevcut iklim koşullarının devam etmesi halinde rekoltenin yüksek olabileceğini belirtti.

Meyve oluşum sürecine girilmesinin üreticiler ve vatandaşlar açısından sevindirici olduğunu belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, küresel ölçekte yaşanan savaşların ise ihracatta sorunlara yol açabileceğini ifade etti. İncefikir, tüm olumsuzluklara rağmen üreticilerin ürünlerini yetiştirmek için özveriyle çalıştığını kaydetti.

'SOĞUK HAVALAR ÜRÜNE KATKI SAĞLADI'

İncefikir, soğuk hava koşullarının sert çekirdekli meyveler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu belirtti. Sert çekirdekli meyvelerin soğuğu sevdiğini ifade eden İncefikir, "Ağaçlar soğuk havayı sevdiği için bitkiler çiçek açtı. Verim oldukça iyi. Ürünün gelişmesi için seyreltme işlemi yapacağız. Soğuk hava genelde sert çekirdekli ürünlere fayda sağlar. Ürün tutumu artar, bu da rekolteye olumlu yansır" dedi.

'SAVAŞLAR İHRACATI OLUMSUZ ETKLİYEBİLİR'

Son günlerde yaşanan savaşların ihracat pazarlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken İncefikir, "Bu durum önlem almamıza yol açıyor. Sert çekirdekli meyvelerin dönüme maliyeti 35 bin ile 40 bin TL'yi buluyor. Sert çekirdekli ürünler kısa ömürlü; erkenci olduğu için erken tüketilmesi gerekiyor. İhracat sürecinde de ürünlerin bir an önce ulaştığı yerlerde satışının yapılması gerekiyor. Güzergahlarda, Rusya ve İran bizim ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer aldığı için bu durum ihracat açısından sıkıntı yaratabilir. Üretici bugünlerde soğuk ve yağmurla boğuşurken, savaşın çıkması onlar için handikap oluşturuyor. Yol güzergahlarının güvenli olması ve ürünlerin satılacağı bölgelerde alıcı firmaların yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu nedenle üreticiler sorun yaşıyor" diye konuştu.

'ÜRETİCİ HER HALÜKARDA YETİŞTİRECEK'

Olumsuzluklara rağmen üretici her halükarda ürünlerini yetiştirmeyi sürdüreceklerini belirten Cahit İncefikir, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen, soğuklara, yağmurlara ve küresel ısınmanın getirdiği handikaplara rağmen üretici her halükarda çalışıyor. Çiftçi üretmezse, insanlarımıza tarımsal anlamda bir şey ulaşmaz. Gıdanın en önemli etmenlerinden biri üretmek ve yetiştirmektir. Üretici her şeye rağmen üretmeye devam ediyor. Girdi maliyetlerinde ufak tefek dalgalanmalar olacak fakat desteklemelerle birlikte bunun üstesinden gelinecek. Çalışmalar yapılıyor; savaşlar, yağmurlar ve yaşanan onca felaket üreticiyi durdurmuyor. Gübreleri atmaya devam ediyoruz. Üreticiyi bir şekilde tüketiciye ulaştırmak zorundayız; yeter ki desteklemeler sağlansın. Üreticilere yüksek girdi maliyetleri konusunda bakanlık tarafından katkı sağlanması gerekmektedir. Biz ülkemize ürün yetiştirip ihracat yapmak zorundayız, vatandaşımızı düşünmek zorundayız."

'MAYIS ORTASINDA HASAT BAŞLIYOR'

Mayıs ortasından itibaren hasatların başlayacağını aktaran İncefikir, "Hasadın ardından seyreltmeler başlayacak. Stant ve marketlere en geç haziran ayına kadar ürünleri sunacağız. Bundan sonrasında ürünlerde sıkıntı söz konusu değil; herhangi bir doğal afet yaşamazsak sert çekirdekli meyvelerde rekolteler yeterli. Soğuklar sert çekirdekli meyvelere katkı sağlıyor. Döllemeden sonra ürüne dönüşecek, ürün gelişimini sağlayarak Mayıs sonu gibi meyvelerin çeşidine ve cinsine göre hasat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı