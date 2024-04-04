Çubuk ilçesinde şifalı bitkiler pazarda

İlkbaharın gelmesiyle dağlarda yetişen "şifalı bitkiler", Ankara'nın Çubuk ilçesinde pazara indi.

Çubuk ilçesinde ilkbaharda vatandaşlar tarafından toplanan ve şifalı olduğuna inanılan yemlik, hindibağ, kazayağı, su teresi, karakavuk, yemlik, madımak, teke sakalı ile turşu ve tatlı yapımında kullanılan dağ pancarı gibi bölgede yetişen bitki türleri, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

İlçenin yüksek kesimleri ve yaylalardan büyük zorluklarla toplanan bitkiler, bu sene kar yağışındaki azalma ve sıcak havadan dolayı tezgahlarda erken görülmeye başlandı.

"Şifalı otlar", Atatürk Mahallesi'ndeki Çubuk Pazarı'nda kurulan tezgahlarda satışa sunuluyor.

Pazarda satıcılık yapan Satı Garip, AA muhabirine, dağlardan toplanan ot ve bitkilerin ilkbahar döneminde geçim kaynakları olduğunu söyledi.

Sattığı ürünleri kendisinin topladığını dile getiren Garip, "Hindibağı her hastalığa şifa deniyor. Kurutulup çayı içiliyor. Köylerde su kenarlarında olur. Bunlar doğal otlar. İlkbaharda toplanır ve yemesi çok lezzetli olur. Dağlarda yetiştiği için organik olarak tüketilir. Talepler şu anda çok güzel." ifadelerini kullandı.

Pazar esnafından Hacer Taş da her mevsimin kendine göre doğal ürünleri olduğunu anlatarak, "Ben bunları toplayıp satarak geçimimi yapıyorum. Bu ürünlerin hepsi bu mevsimlerde çıkar. Haziran ayına kadar devam eder. Bunları tek tek toplarım." diye konuştu.